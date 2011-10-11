Госрезерв отпустит аэропорту «Борисполь» 3 тыс. тонн авиатоплива

Государственное агентство резерва Украины готово предоставить 3 тысячи тонн топлива для реактивных двигателей ГП «Международный аэропорт Борисполь» согласно распоряжению Кабинета министров от 3 октября 2011 г. № 956.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госрезерва со ссылкой на председателя агентства Алексея ЛЕЛЮКА.

«Мы готовы помочь, подставить плечо ГП «Борисполь», тем более что у нас есть запасы авиатоплива. Пока оно находится на наших базах, это недалеко от Киева, поэтому мы сможем оперативно выполнить решение правительства», - сказал он, отметив, что 3 тысячи тонн не очень большой объем топлива, но он был необходим, чтобы избежать критических ситуаций в главном аэропорту страны, таких как перенос или аннуляция рейсов.

По мнению руководителя Госрезерва, данный объем авиатоплива поможет решить ситуацию с его дефицитом на 3-4 недели. По словам А.ЛЕЛЮКА, дефицит авиатоплива наблюдается не только в Украине, но и в России, и в других странах: это связано как с сокращением производства, так и с ростом цен.

Напомним, Кабмин распоряжением от 3 октября 2011 г. № 956-р разрешил Госрезерву отпустить государственному предприятию "Международный аэропорт "Борисполь" из государственного материального резерва в IV квартале 2011 г. 3 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей.

Отпуск разрешено осуществить на договорных началах в порядке временного заимствования с возвратом до 30 марта 2012 с уплатой ежемесячно 0,9% стоимости топлива для реактивных двигателей за пользование этим топливом и предоставлением финансовой гарантии по его возврату.