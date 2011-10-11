Начальником Измаильского морского порта назначен Фуртатов

Должность Измаильского морского торгового порта согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины с 7 октября текущего года занимает Юрий ФУРТАТОВ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, с 12 июля 2011 года Ю.ФУРТАТОВ исполнял обязанности руководителя Измаильского морского торгового порта.

С 2006 по 2008 г. он занимал должность первого заместителя начальника ГП «Херсонский морской торговый порт». С 2008 г. по 5 мая 2011 г. работал на руководящих должностях в ГП «Морской торговый порт «Южный», в частности заместителем начальника порта по эксплуатации, главным инженером.

Справка УНИАН. Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья между 92 и 94 км Дуная. Благодаря своему выгодному расположению Измаильский порт является перекрестком важных торговых путей, связывающих страны Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки с дунайскими странами Западной Европы и странами СНГ.

Перерабатываемые грузы: железорудное сырье, уголь, кокс, черные и цветные металлы, ферросплавы, бумага, целлюлоза, удобрения, пилолес и круглый лес, а также прочие генеральные грузы в мешках, пакетах, биг-бегах.

Навигация круглогодичная.