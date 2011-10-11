Мининфраструктуры предлагает увеличить сборы в аэропорту «Днепропетровск»

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 14.04.2008 № 433», которым предусматривается установление новых размеров аэропортовых сборов в аэропорту «Днепропетровск».

Текст проекта размещен на сайте министерства.

Согласно данным министерства, в результате для авиакомпаний себестоимость авиаперевозок из аэропорта вырастет на 1,1-3,3%, для граждан увеличение стоимости авиаперевозок из аэропорта составит от 1,8% до 3,8%.

Согласно аналитической записке к проекту, в течение 13 лет размеры аэропортовых сборов не пересматривались, хотя расходы аэропорта, входящие в состав себестоимости, выросли объективно за счет роста цен на материалы, энергоносители, увеличение размера минимальной заработной платы. Анализ деятельности аэропорта за 2010 год показал, что услуги по обеспечению посадки-взлета, авиационной безопасности, сверхнормативной стоянки и обслуживания пассажиров в аэровокзале убыточны и требуют пересмотра.

В частности, по прогнозным расчетам на 2011 год, себестоимость услуг составит 26 млн. 843,7 тыс. грн., при этом при условии применения действующих ставок аэропортовых сборов доходы от их взыскания составят лишь 17 млн. 908,31 тыс. грн. В то же время расчет доходов АП «Днепропетровск» по новым ставкам дает возможность значительно улучшить финансовый результат деятельности аэропорта и получить 13 млн. 283,79 тыс. грн. дополнительных доходов в год и увеличить поступления в государственный бюджет.

Приказом предусматривается установление следующих размеров аэропортовых сборов: сбор за посадку-взлет воздушного судна (ВС) для международных сообщений - 13,50 долл. США за 1 тонну массы ВС, для внутренних - 5,00 долл. США.

Сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале для международных сообщений - 12,00 долл. США за каждого отправленного пассажира; для внутренних - 5,00 долл. США за каждого отправленного пассажира. Сбор за обеспечение авиационной безопасности для пассажирского ВС для внутренних и международных сообщений - 2,00 долл. США за каждого отправленного пассажира; для грузового ВС для международных сообщений - 1,50 долл. США за каждую тонну, для внутренних - 1,50 долл. США. Сбор за сверхнормативную стоянку ВС - 0,20 долл. США за каждый час сверхнормативной стоянки и каждую тонну ВС.

Справка УНИАН. За 2010 год количество обслуженных ВС из АП «Днепропетровск» составило 9892 единиц (101,9% по сравнению с показателем 2009 года), количество обслуженных пассажиров составило 341,4 тыс. пассажиров (103,3% по сравнению с показателем 2009 года). На сегодняшний день аэропорт «Днепропетровск» работает в комплексе с авиакомпанией «Днеправиа» в составе ОАО «Авиакомпания «Днеправиа». Финансовый результат по итогам работы ООО «Авиакомпания «Днеправиа» в целом за 2010 год составил 263 млн. 289,0 тыс. грн. убытка, в т.ч. 32 млн. 445,32 тыс. грн. - убыток аэропорта.

В 2009 году согласно инвестиционному плану развития и обновления АП «Днепропетровск» началась реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, пассажирского терминала, полная стоимость которой составляет 852 млн. 800 тыс. грн.