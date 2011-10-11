Янукович подписал изменения к закону о телекоммуникациях
19:11, 11 октября 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 3748-VІ «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях”, внесенный Кабинетом министров.
В соответствии с изменениями, отныне операторы телекоммуникаций обязаны в первую очередь предоставлять телекоммуникационные услуги еще и центральному органу исполнительной власти в области таможенного дела.
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