Янукович подписал изменения к закону о телекоммуникациях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 3748-VІ «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях”, внесенный Кабинетом министров.

В соответствии с изменениями, отныне операторы телекоммуникаций обязаны в первую очередь предоставлять телекоммуникационные услуги еще и центральному органу исполнительной власти в области таможенного дела.