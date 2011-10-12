На Чопской таможне заработала система видеонаблюдения

На самом мощном международном пункте пропуска «Ужгород» (в подчинении Чопской таможни), на украинско-словацкой границе, презентовали систему видеонаблюдения.

Как передает корреспондент УНИАН, представил систему временно исполняющий обязанности начальника Чопской таможни Владимир СЕРЕДА.

По его словам, с начала 2011 года Государственная таможенная служба Украины активно внедряет централизованную систему видеонаблюдения на государственных границах с целью минимизации коррупции и прозрачности таможенных процедур.

Стоимость системы видеонаблюдения 0,5 млн. грн. Аналогичные системы, как прозвучало во время пресс-конференции, установлены на всех трех пунктах пропуска на украинско-словацкой границе.

Вскоре, как уточнила пресс-секретарь Чопской таможни Виктория СЕНГЕТОВСКАЯ, начнется установка аналогичных систем видеонаблюдения на украинско-венгерской границе.

Также В.СЕРЕДА представил журналистам специальный фильтр (комплекс оборудования), который также сейчас работает на украинско-словацкой границе в МПП «Ужгород». Этот фильтр автоматически считывает регистрационные номера транспортных средств, а также осуществляет взвешивание и занесение в базу данных (программно-информационного комплекса «Инспектор-2006») сведений об автомобилях.

«Применение такого фильтра пункта пропуска дает возможность существенно уменьшить влияние человеческого фактора на проведение таможенного контроля и оформление товаров и транспортных средств, значительно сокращает время при осуществлении таможенных процедур», - добавил В.СЕРЕДА.

Он также уточнил, что, как следствие, работа такой системы значительно ускорит время и увеличит количество оформленных автомашин и будет способствовать уменьшению очередей на границе.

Справка УНИАН. Международный пункт пропуска «Ужгород – Вышне Немецке» построен в конце 60-х годов прошлого века.

Учитывая значимость МПП «Ужгород», он включен в инвестиционный проект международных программ и в Отраслевую целевую программу Государственной таможенной службы Украины по подготовке проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

МПП «Ужгород» находится в транспортном коридоре №5.