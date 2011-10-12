ДТП в Черниговской области: один человек погиб, трое - пострадали

В Черниговской области в результате столкновения автомобилей один человек погиб и три человека травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 54-ом километре автодороги Хреновка-Щорс-Березная в Щорском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21110 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (1975 года рождения) от полученных травм скончался на месте аварии. Трое пассажиров автомобиля Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в Щорскую центральную районную больницу.