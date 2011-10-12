В Луганской области при столкновении автомобилей погиб один человек, двое - пострадали

В Луганской области в результате лобового столкновения автомобилей «ВАЗ-2101» и «Фиат» погибла 59-летняя женщина, пассажирка ВАЗа.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, ДТП произошло вчера в Антрацитовском районе на автодороге «Киев- Харьков – Довжанский».

В аварии пострадали еще два человека, находящиеся в ВАЗе: водитель 1958 года рождения и девочка 2000 года рождения.

Пострадавшие доставлены в больницу шахты «им. Известия» в город Красный Луч.

По состоянию на 07:00 12 октября состояние пострадавших средней тяжести.