В Луганской области при столкновении автомобилей погиб один человек, двое - пострадали
10:15, 12 октября 2011Транспорт/Связь
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В Луганской области в результате лобового столкновения автомобилей «ВАЗ-2101» и «Фиат» погибла 59-летняя женщина, пассажирка ВАЗа.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, ДТП произошло вчера в Антрацитовском районе на автодороге «Киев- Харьков – Довжанский».
В аварии пострадали еще два человека, находящиеся в ВАЗе: водитель 1958 года рождения и девочка 2000 года рождения.
Пострадавшие доставлены в больницу шахты «им. Известия» в город Красный Луч.
По состоянию на 07:00 12 октября состояние пострадавших средней тяжести.
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