УЗ ожидает принятия госпрограммы повышения безопасности на железнодорожных переездах

«Укрзализныця», через год после трагедии на железнодорожном переезде возле Марганца, ожидает принятия государственной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах.

Как сообщили УНИАН в железнодорожной администрации, «Укрзализныця» в соответствующие сроки выполняет свою отраслевую программу повышения безопасности на переездах, в то же время, необходимо принять госпрограмму, которая должна финансироваться за счет государственных средств.

«Наша программа рассчитана на несколько лет. После того грустного события по Марганцу мы построили там путепровод на сумму 22 млн. грн. Кроме того, в этом году нами будут выполнены работы по капитальному ремонту 70 переездов, в том числе 24-х на участках скоростного движения, где будут курсировать скоростные поезда "Хюндай", также на этих участках будут оборудованы автоматикой 11 переездов. В разряд с дежурным до конца года будет переведено 48 переездов», - отметил первый заместитель начальника Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Алексей ВИННИЧУК. По его словам, работы, намеченные на 2011 год, проведены уже на 90%.

В целом, на сегодняшний день 231 переезд, через которые осуществляется автобусное движение, не оборудован автоматикой. «Составлена наша отраслевая программа до 2016 года, и эти переезды будут оборудованы автоматикой. Кроме того, Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" разработана концепция госпрограммы по строительству путепроводов вместо переездов до 2016 года, по которой запланировано освоить средств на 9 млрд. грн. и сделать 237 путепроводов вместо переездов. В частности, на следующий год запланировано и включено в финпланы железных дорог строительство за государственные средства 17 путепроводов», – отметил А.ВИННИЧУК. По его словам, «Укрзализныця» и Мининфраструктуры подали свои предложения по строительству этих 17 путепроводов стоимостью 1 млрд. грн.

«Строительство должно выполняться за государственные средства, должен быть госзаказ и исполнитель должен быть назначен государством», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день финансирование по приведению переездов к требованиям действующих нормативов производится за счет собственных средств железных дорог.

Мининфраструкуры и "УЗ" разработан, однако до сих пор не принят, проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на участках с интенсивным движением поездов и автотранспортных средств путем ликвидации пересечений автомобильных и железнодорожных путей в одном уровне на 2012-2016 годы». В проекте госбюджета на 2012 год средства на данные цели не предусмотрены.

Справка УНИАН. 12 октября 2010 г. на 116-м км железнодорожного переезда Никополь-Марганец переполненный людьми автобус "Эталон" на запрещающие сигналы выехал на переезд. Его снес локомотив поезда. На месте ДТП погибли 38 человек, позже в больницах скончались еще 9 пострадавших.