В Харькове к Евро-2012 оборудуют три вертолетные площадки
11:41, 12 октября 2011Транспорт/Связь
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В Харькове к Чемпионату Европы по футболу 2012 года оборудуют три вертолетные площадки.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и подготовки к Евро-2012 Александра ПОПОВА.
По его словам, одну из площадок обустроят возле клиники «Борис», которая по договоренности с городом будет обслуживать семью УЕФА и команды - участницы чемпионата.
Также места для посадки вертолетов будут оборудованы возле областной клинической больницы и на поле детской футбольной академии «Металлист».
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