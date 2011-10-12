В Харькове к Евро-2012 оборудуют три вертолетные площадки

В Харькове к Чемпионату Европы по футболу 2012 года оборудуют три вертолетные площадки.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи, спорта и подготовки к Евро-2012 Александра ПОПОВА.

По его словам, одну из площадок обустроят возле клиники «Борис», которая по договоренности с городом будет обслуживать семью УЕФА и команды - участницы чемпионата.

Также места для посадки вертолетов будут оборудованы возле областной клинической больницы и на поле детской футбольной академии «Металлист».