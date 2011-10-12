УЗ обустроит 86 платформ на участках со скоростным движением

На перегонах, где запланировано повышение скорости движения поездов до 160 км/ч, предусмотрено выполнение работ по расширению существующих платформ, обустройству специальных площадок, так называемых «ниш», в которых пассажиры будут находится при пропуске ускоренных поездов.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», всего запланировано обустроить такими «нишами» 86 платформ.

На начало октября уже выполнено обустройство 15 платформ.

По данным ведомства, в целом в текущем году «Укрзализныця» капитально отремонтирует 102 низкие пассажирские платформы на сумму 27,3 млн. грн.