УЗ обустроит 86 платформ на участках со скоростным движением
11:45, 12 октября 2011Транспорт/Связь
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На перегонах, где запланировано повышение скорости движения поездов до 160 км/ч, предусмотрено выполнение работ по расширению существующих платформ, обустройству специальных площадок, так называемых «ниш», в которых пассажиры будут находится при пропуске ускоренных поездов.
Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», всего запланировано обустроить такими «нишами» 86 платформ.
На начало октября уже выполнено обустройство 15 платформ.
По данным ведомства, в целом в текущем году «Укрзализныця» капитально отремонтирует 102 низкие пассажирские платформы на сумму 27,3 млн. грн.
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