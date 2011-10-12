УЗ и ЮЖД работают с РФ и таможней для ускорения поездов

«Укрзализныця» совместно с ОАО «РЖД» работает над упрощением погранично-таможенного контроля для пассажиров поездов № 3/4, № 5/6 Киев-Москва и № 20/19 Харьков-Москва.

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, для ускорения поездов Киев-Москва и Харьков-Москва проводятся заседания российско-украинской группы, также «Укрзализныця» и Южная железная дорога проводят работу с Госпогранслужбой, Гостаможслужбой и Харьковским пограничным отрядом и таможней по внедрению упрощения контрольных процедур на начальной и конечной станции Харьков-Пассажирский поезда № 20/19 Харьков - Москва.

Как отмечают в ведомстве, на указанные поезда планируется распространить опыт упрощенной процедуры контроля при пересечении границы по принципу, который действует при курсировании поезда № 1/2 Киев-Москва. Это будет способствовать повышению качества обслуживания и улучшению уровня комфорта пассажирских перевозок между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, об упрощении погранично-таможенного контроля при курсировании поездов Киев-Москва и Харьков-Москва говорится в актуализированном Плане мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем Украины и РФ на 2011-2014 гг., который 28 сентября 2011 г. подписали в Одессе вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ и министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

Справка УНИАН. На сегодняшний день поезд № 1/2 Киев-Москва является самым быстрым в сообщении: его маршрутная скорость составляет около 100 км/ч, а максимально допустимая - 140 км/ч. Благодаря упрощению погранично-таможенных процедур и повышению маршрутной скорости, нахождение пассажиров в пути удалось уменьшить на 1 час. Сейчас время в пути следования составляет: в направлении Москвы - 8 час. 26 мин., в направлении Киева - 8 час. 42 мин. По сравнению со "Столичным экспрессом" поезда № 3/4 и № 5/6 Киев-Москва имеют существенную разницу во времени. Так поезда № 3/4 в Москву курсируют 12 часов 8 мин., обратно - 13 час. 24 мин, поезда 5/6 - 12 час. 43 мин. и 12 час. 25 мин. соответственно.