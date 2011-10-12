За 9 месяцев на путях и переездах «Укрзализныци» произошло 55 ДТП

С начала 2011 года на железнодорожных переездах и путях «Укрзализныци» произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 45 - на переездах и 10 - на колеях вне переездов.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено.

В результате ДТП погибли 11 человек и 14 травмированы.

По сравнению с январем-сентябрем 2010 года, количество ДТП уменьшилось на 32 случая - с 87 до 55. Количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 26 человек - с 51 до 25, в том числе уменьшилось число погибших на 8 человек - с 19 до 11, а количество травмированных - на 18 человек - с 32 до 14.

Согласно сообщению, на протяжении 9 месяцев 2011 года допущено 128 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог против 151 за аналогичный период 2010 года.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что вопреки всем мерам со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на ж/д путях и переездах является дисциплинированность водителей и четкое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

Напомним, год назад, 12 октября 2010 года, на перегоне Блок-пост 114 км – Марганец на переезде произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом, который выехал на переезд при запрещающих сигналах. Погибли более 40 человек.