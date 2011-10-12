ВОЛЯ ввела новые пакеты услуг для малого и среднего бизнеса

ВОЛЯ предложила бизнесу с октября во всех городах своего присутствия новые пакеты услуги доступа в Интернет и единой услуги «ТВ + Интернет». Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она отметила, что новые пакеты разработаны с учетом специфических потребностей предприятий малого и среднего бизнеса, например, использования Wi-Fi-сети в офисе или же услуги дата-центра. Кроме услуги доступа в Интернет, абоненты без дополнительных затрат имеют возможность подключить цифровое телевидение для приемной или рабочих кабинетов.

А.СИГДА сообщила, что стоимость новых пакетов «стала более доступной по сравнению с ранее действовавшими предложениями», при этом максимально возможная скорость доступа в Интернет увеличена в несколько раз.

Бизнес клиентам в Киеве компанией ВОЛЯ предлагаются четыре пакета со стоимостью абонплаты от 99 до 499 грн. Так, при подписке на пакет стоимостью 99 грн. абонент получает безлимитный Интернет (DOCSIS) со скоростью загрузки до 1 Мбит/с.

В пакете за 199 грн. скорость загрузки составляет до 10 Мбит/с, при этом абонент дополнительно получает скидку на услуги дата-центра ВОЛЯ в размере 5%, в пакет также включено цифровое телевидение (более 80 каналов).

В пакете за 299 грн. скорость загрузки составляет до 30 Мбит/с, при этом абонент дополнительно получает скидку на услуги дата-центра ВОЛЯ в размере 10%, в пакет, как и в предыдущем случае, включено цифровое телевидение (более 80 каналов). Кроме того, в этом пакете абоненту предоставляется в пользование маршрутизатор (4 х Ethernet + Wi-Fi).

Наибольшая скорость загрузки предлагается абонентам в пакете за 499 грн – до 150 Мбит/с (предоставление данного пакета осуществляется по технологии DOCSIS 3.0 при наличии технической возможности и соответствующего оборудования у абонента). Также абонент, подписавшийся на данный пакет, получает скидку на услуги дата-центра ВОЛЯ в размере 15%, в пакет включено цифровое телевидение (более 80 каналов) и абоненту предоставляется в пользование маршрутизатор (4 х Ethernet + Wi-Fi).

Кроме того, при подписке на любой из новых пакетов бизнес клиенты получают без дополнительной оплаты до 20 электронных почтовых ящиков и до 2 фиксированных IP-адресов. Пользователям пакетов со скоростями 30 Мбит/с и 150 Мбит/с будет предоставляться без дополнительной оплаты маршрутизатор Wi-Fi. Абоненты других пакетов могут взять Wi-Fi-точку в пользование по специальной цене – 9,90 грн./мес.

В B2B-сегменте ВОЛЯ ориентирована на малый и средний бизнес. Сегодня компания предлагает комплекс таких востребованных услуг, как широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение и услуги дата-центра, более 10 тысячам бизнес клиентов.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу: информацию и развлечения - доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации - высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.