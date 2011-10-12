Sony отзывает 1,6 млн. ЖК-телевизоров по всему миру. Они "дымят"

Один из мировых лидеров в области электроники японская корпорация Sony объявила об отзыве 1,6 млн ЖК-телевизоров модели Bravia, после того как покупатели стали возвращать их на ремонт, жалуясь на то, что «телевизоры дымят». Как сообщает агентство Reuters, подобный «эффект» происходит из-за того, что некоторые детали телевизоров плавятся, выделяя дым и неприятный запах.

Отзыв будет произведен во всем мире, отмечает источник.

На сегодняшний день 11 клиентов Sony в Японии, купивших телевизоры, обратились в компанию с намерением заменить испорченные устройства.

В компании сообщают, что большинство бракованных телевизоров было выпущено в период с 2007 по 2008 гг. Они поступили в продажу в Европе, США и Японии.

Благодаря бренду Bravia Sony в 2006 году заняла первое место по продажам ЖК-телевизоров во всем мире, передает «Газета.Ru».