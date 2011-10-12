При Одесском порту открыт новый грузовой таможенный комплекс

При Одесском морском торговом порту на северной окраине Одессы открылся новый грузовой таможенный комплекс (ГТК), где проводится оформление контейнеров с импортом, прибывающих в ОМТП.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, комплекс соединен с основной территорией порта магистральным путепроводом с закрытым режимом движения автотранспорта. В новом ГТК созданы все условия для быстрого оформления грузов: в одном здании размещены представительства всех контролирующих органов (принцип «единого окна»). Для осмотра контейнеров оборудовали автомобильную рампу на 15 подъездов, есть склад временного хранения и т.д.

Как отмечают в министерстве, открытие ГТК - очередной этап реализации долгосрочной программы Одесского порта по развитию логистики и увеличению объемов переработки контейнерных грузов. Ранее таможенное оформление контейнеров, перемещаемых в режиме импорт, осуществлялось на транзитно-грузовом терминале Одесского порта. Вынесение процедуры таможенного оформления контейнеров с импортом за пределы порта значительно высвободило контролирующие мощности на территории порта и, в свою очередь, открыло дополнительные возможности для оформления контейнеров с внешним и внутренним транзитом.

Оперирует ГТК компания ООО «Евротерминал».

Напомним, в 2010 году в ОМТП внедрена система трансшипмента, когда грузы в контейнерах не выходят за пределы одного пункта пропуска, которым является территория морского порта. Кроме того, таможенное оформление проходит без представления грузовой таможенной декларации и без применения мер гарантирования доставки.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.