В «Борисполе» планируется строительство второй очереди терминала «Д»

В аэропорту «Борисполь» планируется строительство второй очереди терминала «Д».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ во время совещания по вопросам строительства данного терминала.

«Мы планируем привлечь инвесторов и достроить еще 34 тыс. кв. м во второй очереди, тем самым совместив действующий терминал на 107 тыс., что позволит полностью летать как по внутренним рейсам, так и по международным транзитным», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что речь идет о летнем расписании 2013 года, поскольку сегодня стоит вопрос проведения Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, реализация проекта строительства терминала D началась в ноябре 2008 г. Запланированная дата завершения строительства - IV квартал 2011 г. Ориентировочная дата операционной готовности - весна 2012 г.

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал немедленно решить ряд проблемных вопросов для своевременной сдачи в эксплуатацию терминала D международного аэропорта «Борисполь».

«До проведения финальной части Евро-2012 осталось всего девять месяцев. Поэтому для нас сейчас критично важно оценить объективно состояние терминала D аэропорта «Борисполь». То, что мы сейчас бегло осмотрели, говорит о том, что до окончания строительства терминала и его оснащения осталось достаточно много работ», - сказал он.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.