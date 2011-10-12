Строительство по проекту «Воздушный экспресс» начнется до конца года - Каськив

Строительство по национальному проекту «Воздушный экспресс» (скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Международным аэропортом аэропортом "Борисполь") начнется до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ перед совещанием у премьер-министра Николая АЗАРОВА по строительству терминала "Д" международного аэропорта «Борисполь».

«Мы ожидаем официальное начало строительства объявить в горизонте двух недель», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он уточнил, что вопросы организационного и технического характера уже согласованы, на днях ожидается подписание последнего соглашения, после чего состоится перечисление первого транша по финансированию проекта.

В.КАСЬКИВ добавил, что до конца текущего года планируется начать работы по подготовке площадок, созданию условий для работы генерального подрядчика.

Он отметил, что строительство будет длиться 18 месяцев. В.КАСЬКИВ добавил, что агентство заказало контрольное технико-экономическое обоснование проекта, которое проводит ведущая мировая компания, и пообещал через месяц-полтора объявить уточненные цифры.

По его данным, граничная стоимость проекта, утвержденная Кабинетом министров, составляет 372 млн. долл. Однако смету расходов планируется существенно сократить.

В.КАСЬКИВ также отметил, что остаются нерешенными вопросы по земельным участкам под застройку общей площадью 3,5 га.

По данным руководителя Госинвестпроекта, согласно проекту, длина железнодорожного полотна станции аэропорт Борисполь - Киев-Пассажирский составит 4,9 км.

Проект также предполагает строительство двух эстакад. Планируется, что от Киева до Борисполя можно будет доехать за 40 минут.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Справка УНИАН. В марте т.г. КМУ предоставил ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию на 2011 год для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США. Ориентировочные показатели ТЭО, утвержденного КМУ 28 марта 2011 г., которые подлежат уточнению при утверждении проекта строительства: длина маршрута - 37,4 км, время движения электропоезда на маршруте - 41 минута, количество остановочных пунктов - 2, путепроводов - 3, протяженность ж/д экстакады - 3,5 км. Предусмотрен отвод 20,5 га земли в постоянное пользование и 9 га - во временное. Также предусмотрено строительство терминального комплекса станции Киев-Пассажирский общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость, определенная путем сведения расходов в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2010 г., - 3 млрд. 270,727 млн. грн. Стоимость будет уточняться.