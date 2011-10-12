Сумская ОГА, «Мотор-Сич» и «АВИАКОН» подписали меморандум о вертолетостроении

Сумская облгосадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с АО «Мотор-Сич» и Конотопским авиаремонтным заводом «АВИАКОН» по реализации отечественной Программы вертолетостроения на предприятии в Конотопе.

Как передает корреспондент УНИАН, документ во вторник, 11 октября, в Конотопе подписали председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ, председатель совета директоров АО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ и директор «АВИАКОНа» Алексей ЕНИН.

Как отметил губернатор Сумщины, Кабинет министров Украины разработал Программу вертолетостроения, и уже в следующем году в Конотопе будет изготовлен современный отечественный вертолет, оснащенный двигателями производства АО «Мотор-Сич». Всего в течение 2012 года запланировано собрать 18 воздушных машин, которые будут использоваться в различных отраслях народного хозяйства.

«Расширение производства повлечет за собой увеличение количества рабочих мест и отчислений в местный бюджет, а это - дополнительные ресурсы для развития Конотопа, реализация социальных проектов и улучшение инфраструктуры города», - сказал Ю. ЧМЫРЬ.

По словам В. БОГУСЛАЕВА, именно Конотопский авиаремонтный завод «АВИАКОН» может стать флагманом вертолетостроения в государстве.

«Мы выполняем качественный ремонт и проводим модернизацию различных вертолетов на высшем уровне. Украина стоит того, чтобы создавать собственные машины», - подчеркнул В. БОГУСЛАЕВ.

При этом он сообщил, что уже создано конструкторское бюро под руководством Харьковского авиационного института, в котором задействовано около 250 человек. Также уже созданы компьютерные варианты нескольких вертолетов. Он прогнозирует в будущем производство на «Авиаконе» до 40 вертолетов в год, а в 2015 году состоится выход на внешние рынки.

«Мы потеряли некоторое время при согласовании технических вопросов с Министерством обороны Украины, каким должен быть внешний вид такого вертолета для армии. Но на сегодняшний день это уже согласовано. И к 2015 году мы будем иметь украинский вертолет взлетной массой 6-6,5 тонны на 12-14 пассажиров. Он будет вооружен нашими украинскими ракетами и полностью оснащен украинской авионикой. Натурные экземпляры уже созданы. Осталось освоить редуктор и лопасти. Лопасти будем осваивать в Конотопе, а редуктор – на АО «Мотор Сич». Делаем их для самолетов, будем делать и для вертолетови», - отметил В. БОГУСЛАЕВ.

Председатель совета директоров АО «Мотор Сич» сказал, что через два года производство украинских вертолетов достигнет 40 единиц, а всего на внутренний рынок Украины необходимо 450 единиц. По его словам, чтобы производить как аналогичные зарубежные предприятия по 100-120 вертолетов в год, «АВИАКОНу» необходимо будет увеличить количество работников с одной до шести тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября 2011 года Конотопский авиаремонтный завод «АВИАКОН» посетил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. При этом он отметил, что производство вертолетов может быть организовано на «АВИАКОНе». Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр сообщил: «Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет нам удастся создать свою собственную программу производства конкурентоспособных машин. Большие планы и у нас в целом, и у вашего предприятия - стать не только ремонтным, но и производящим вертолеты предприятием».

Справка УНИАН. Конотопский авиаремонтный завод «АВИАКОН» начал свою деятельность в 1931 году как авиационные мастерские в составе 18-й авиабригады УВО. Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются: капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций; ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования; исследование технического состояния вертолетов в местах их эксплуатации; капитальный ремонт и ремонт по техническому состоянию вертолетов Ми-17, Ми-35 и их модификаций выездными бригадами на базе эксплуатанта; продление межремонтных ресурсов; балансировка несущего и рулевого винтов вертолета с использованием оборудования CHADWICK; антикоррозийная обработка планера вертолетов и самолетов, покраска летательных аппаратов полиуретановыми эмалями фирмы Du Pont; изготовление шлангов высокого и низкого давления для вертолетов Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-2 всех модификаций; изготовление остекления вертолетов «Ми» всех типов и модификаций; изготовление резинотехнических изделий для ремонта агрегатов вертолетов; обучение и повышение квалификации авиационного персонала заказчиков на учебной базе ГП «АВИАКОН», выполнение капитально-восстановительного ремонта вертолетов разработки КБ им. М.Л. Миля.

ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.