ДЖД за 9 месяцев оздоровила свыше 180 км пути на участке Лозовая—Донецк

На участке Лозовая—Славянск—Константиновка—Ясиноватая—Донецк, где планируется внедрение ускоренного движения пассажирских поездов к Евро-2012, за 9 месяцев текущего года разными видами ремонта оздоровлено 180,8 км пути.

Об этом УНИАН сообщает ДЖД.

В том числе проведена модернизация 78,5 км, капитальный ремонт — 7,9 км, средний — 43,6 км и комплексно-оздоровительный — 50,8 км пути. Кроме того, заменено на новые 86 комплектов стрелочных переводов на железобетонных брусьях и отремонтировано средним ремонтом 25 комплектов стрелочных переводов.

Согласно сообщению, на участке проводятся ремонтно-путевые работы по формированию профиля пути, обеспечивающего скоростной режим движения (120–160 км/ч) как на перегонах, так и на станциях. Ведутся такие работы, как выпрямление кривых на участках до требуемых радиусов, переукладка стрелочных переводов на более пологие, выполняются другие требования по обеспечению безопасности движения и безопасности пассажиров на станциях (посадочных платформах) участка и в поездах.

Особые требования предъявляются к устройствам энергетики. В связи с увеличением скорости движения и изменением технологии работы проводится реконструкция устройств контактной сети, энергоснабжения, связи на участке. С начала года переоборудовано свыше 166 км контактной сети, заменено 1050 опор. Основная задача службы электроснабжения — обеспечить надежный съем электроэнергии для работы при повышенных скоростях движения для обеспечения необходимой мощности. Кроме того, до конца года энергетики планируют провести модернизацию четырех тяговых подстанций на лозовском направлении.

Работы выполняются согласно специальному плану-графику, который позволяет производить ремонт одновременно и путейцам, и энергетикам, и связистам.

Напомним, проект развития участка Лозовая—Славянск—Константиновка—Ясиноватая—Донецк является составной частью стратегии, где планируется внедрение ускоренного движения пассажирских поездов к Евро-2012. Это направление входит в транспортный коридор ускоренного движения поездов Львов—Киев—Полтава—Донецк.