Юристы «Инкома» изучают целесообразность выдвижения требований к ГНСУ

Юристы компании «Инком» на данный момент изучают вопрос целесообразности выдвижения требований к Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) о материальном возмещении нанесенного ущерба действиями сотрудников налоговой милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Данный вопрос пока решается, будет ли это моральная компенсация… Потому что полдня заблокирована работа – это сорванные встречи», - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сегодня около 11:20 около 30 налоговиков в масках с оружием заняли здание бизнес-центра «Инком», расположенное по ул. Смоленской в Киеве. В частности, были блокированы этажи, сотрудникам компании было запрещено выходить из здания. Сотрудникам не были предъявлены документы, на основании которых проводится обыск помещения, а только налоговые удостоверения. Обыск длился около часа.

После того, как сотрудники налоговых органов предъявили руководству компании санкцию на свои действия, было обнаружено, что налоговики ошиблись адресом. В пресс-службе компании также отметили, что официальная позиция ГНСУ по данным действиям – именно ошибка адреса.

Кроме того, там сообщили, что во время обыска на втором этаже бизнес-центра проходила конференция, участники которой (около 250 человек) также были заблокированы на этаже.

Около часа назад налоговая милиция покинула 3-й корпус бизнес-центра, в котором находятся сервисный центр и производственная база компании «Инком».

УНИАН обратился в пресс-службу ГНСУ с просьбой прокомментировать ситуацию, однако там пока не представили официальную позицию по данному вопросу.

Справка УНИАН. Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Беларуси и Казахстане.