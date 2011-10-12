Азаров призвал решить проблемы со сдачей терминала D аэропорта «Борисполь»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал немедленно решить ряд проблемных вопросов для своевременной сдачи в эксплуатацию терминала D международного аэропорта «Борисполь».

Об этом он сообщил во время совещания по вопросам строительства данного терминала.

«До проведения финальной части Евро-2012 осталось всего девять месяцев. Поэтому для нас сейчас критично важно оценить объективно состояние терминала D аэропорта «Борисполь». То, что мы сейчас бегло осмотрели, говорит о том, что до окончания строительства терминала и его оснащения осталось достаточно много работ», - сказал он.

Премьер-министр обозначил ряд проблемных вопросов, которые нуждаются в немедленном обсуждении путей их решения.

Н.АЗАРОВ, в частности, назвал проблемными сроки сдачи объекта в эксплуатацию, причину перестройки терминала, значительно возросшие дополнительные финансовые затраты, а также координацию проекта «Воздушный экспресс».

«Необходимо безотлагательно решить все эти вопросы для обеспечения сдачи объекта в срок», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

Сегодня, 12 октября, председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ заявил, что строительство по национальному проекту «Воздушный экспресс» начнется до конца текущего года.

Реализация проекта строительства нового терминала D началась в ноябре 2008 г. Запланированная дата завершения строительства - IV квартал 2011 г. Ориентировочная дата операционной готовности - весна 2012 г.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют