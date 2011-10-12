Харьковский аэропорт открыл регулярный рейс «Харьков-Шарджа»

12 октября в Международном аэропорту «Харьков» открыт новый регулярный рейс сообщением «Харьков-Шарджа» (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает корреспондент УНИАН, пассажирские авиаперевозки осуществляет компания Air Arabia. Рейс в Шарджу будет выполняться один раз в неделю по средам на самолетах типа Airbus A-320. Время полета в один из крупнейших городов ОАЭ, расположенный в 15 км от столицы Дубай, составляет менее 5 часов.

Комментируя событие, генеральный директор МА «Харьков» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО сообщил журналистам, что открытие очередного нового международного рейса является продолжением той стратегии развития аэропорта, которую обозначил Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент группы DCH, реализующей проекты Евро-2012 в Харькове.

«Мы последовательно движемся к своей цели – обеспечить харьковчанам и людям из других городов максимальную географию полетов из Международного аэропорта «Харьков», - сказал В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

По его словам, Шарджа стала вторым городом ОАЭ, в который теперь можно будет попасть прямым перелетом из Харькова. «Такое внимание к региону продиктовано интересами наших пассажиров, со стороны которых рейсы в ОАЭ востребованы», - подчеркнул В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Представители компании «Нью Системс АМ» (оператора МА «Харьков», входящей в группу DCH), также отметили, что расширение географии прямого авиационного сообщения для аэропорта «Харьков» осуществляется в рамках общей стратегии развития «воздушных ворот» Слобожанщины.

Как известно, МА «Харьков» входит в число украинских авиаобъектов Евро-2012 и в следующем году примет футбольных болельщиков, которые приедут из разных стран поддержать участников турнира. Реконструкция аэропорта осуществляется в формате частно-государственного партнерства: реконструкция аэродромного комплекса – за счет госбюджета в объеме 191,3 млн. долл.; строительство 2-х новых терминалов, реставрация исторического здания аэровокзала, благоустройство прилегающей территории – за счет частных инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в объеме 97,2 млн. долл.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Arabia (Дубаи) создана в 2003 г. Состоит из группы компаний и является самым крупным бюджетным авиаперевозчиком в регионах Северной Африки и Ближнего Востока. Совершает рейсы в более чем 57 городов. AirArabia обеспечивает покрытие регионов Индии (с известными курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коши, Тривандрум), Шри-Ланки (Коломбо), Туниса, Непала и других востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.

Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов, реконструируемых в рамках подготовки к Евро-2012. Проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Группа DCH – одна из наиболее мощных бизнес-групп Украины, располагает активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ.