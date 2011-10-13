Мэр Кременчуга просит «Укрзализныцю» не отменять прямые пассажирские поезда

Мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ, общественные и партийные организации города просят «Укрзализныцю» не отменять движение прямых пассажирских поездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба мэрии.

По данным пресс-службы, О. БАБАЕВ 12 октября направил генеральному директору «Укрзализныци» Владимиру КОЗАКУ письмо с просьбой восстановить и не отменять движение ряда поездов прямого сообщения из Кременчуга: № 79/80 «Кременчуг-Москва», № 127/128 «Кременчуг-Львов», № 639/640 «Кременчуг-Харьков», № 669/670 «Кременчуг-Бахмач».

Также в Кременчуге различными политическими партиями и общественными организациями начат массовый сбор подписей от жителей Кременчуга в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о недопущении отмены «Укрзализныцей» вышеуказанных поездов.

В частности, председатель Кременчугской городской организации Партии регионов, председатель фракции Партии Регионов Кременчугского городского совета Николай ЧЕРНЫШ обратился к руководству государства и «Укрзализныци» с письмом, в котором просит не допустить отмены движения указанных поездов.

В Кременчуге считают, что отмена движения многих поездов, а также других пригородных поездов в 2012-2013 годах может вызвать настоящий транспортный коллапс в регионе.

Напомним, с 8 ноября отменяются поезда «Кременчуг-Львов», «Харьков — Кременчуг - Херсон». Поезд № 177/178 "Кременчуг-Харьков" до 7 ноября будет курсировать ежедневно, а с 11 ноября он пойдёт из Харькова только по пятницам, субботам и воскресеньям, из Кременчуга (с 12 ноября) — по субботам, воскресеньям и понедельникам.

В связи с недостаточной наполняемостью в осенне-зимний период «Укрзализныця» также отменяет круглогодичный скорый поезд южного направления № 138/137 Кременчуг — Симферополь.

Поезд в последний раз отправится 31 октября.

Также в мэрии известно, что руководство железных дорог Украины рассматривает варианты отмены курсирования круглогодичных поездов формирования № 80/79 «Кременчуг-Москва», № 127/128 «Кременчуг-Львов», № 177/178 «Харьков-Кременчуг», № 639/640 «Харьков-Кременчуг», № 670/669 «Кременчуг-Бахмач» и других - как на Южной, так и на Приднепровской, Львовской, Одесской и других железных дорогах.