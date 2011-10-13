Налоговая милиция вчера провела обыски в офисах компании «М» в бизнес-центре «Инком»

Налоговая милиция вчера провела обыски в офисах компании «М» в здании бизнес-центра «Инком», расположенного по ул. Смоленская в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, обыски проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против компании «М» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса.

Напомним, вчера, 12 октября, сотрудники налоговой милиции около 11:20 заняли здание бизнес-центра «Инком». По данным пресс-службы компании «Инком», в частности, были блокированы этажи, сотрудникам компании было запрещено выходить из здания. Сотрудникам не были предъявлены документы, на основании которых проводится обыск помещения, а только налоговые удостоверения. Обыск длился около часа.

После того, как сотрудники налоговых органов предъявили руководству компании санкцию на свои действия, выяснилось, что налоговики ошиблись адресом. В пресс-службе компании также отметили, что официальная позиция ГНСУ по данным действиям – именно ошибка адреса.

На сегодня юристы компании исследуют вопрос о целесообразности выдвижения требований к налоговым органам о возмещении нанесенного ущерба. В частности, в компании были сорваны деловые встречи и заблокирована работа на полдня.

Справка УНИАН. Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Беларуси и Казахстане.