Убытки от пассажирских перевозок на ДЖД за 9 месяцев превысили 252 млн. грн.

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок за 9 месяцев 2011 г. превысили 252,1 млн. грн., что на 27,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Как сообщает пресс-центр ДЖД, полученные средства покрывают расходы лишь на 61,7%.

В целом с начала 2011 года поездами формирования Донецкой железной дороги перевезено свыше 8 млн. пассажиров в дальнем сообщении.

Согласно сообщению, отсутствие рентабельности, в первую очередь, обусловлено низкой стоимостью перевозок, которая включает в себя низкие социально-ориентированные тарифы, постоянным ростом цен на продукцию, которая закупается железной дорогой, а также недополучением компенсаций за перевозку льготных категорий населения.

В частности, за 9 месяцев 2011 года Донецкой железной дорогой перевезено в дальнем сообщении льготных категорий граждан на сумму 17,3 млн. грн. Компенсации получено лишь 4,2 млн. грн., что составляет 24% от суммы предоставленных услуг. В частности, от Донецкой и Луганской госадминистраций недополучено соответственно 3,5 млн. грн. (69% от необходимой суммы) и 1 млн. грн. (58%) компенсаций.

6 млн. грн. Донецкая железная дорога недополучила за перевозку студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений. Также сложной остается ситуация с компенсацией за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет. Расходы в государственном бюджете на покрытие указанных расходов не предусматриваются вообще. Таким образом, уже в течение шести лет Донецкая железная дорога обеспечивает льготный проезд детям в возрасте от 6 до 14 лет за собственный счет.