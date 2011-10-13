«Укрзализныця» за новые методы управления качеством ж/д продукции

«Укрзализныця» выступает за новые методы управления качеством железнодорожной продукции отечественных и зарубежных производителей.

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, об этом шла речь на встрече первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО с участниками Ассоциации «Производители и потребители железнодорожной техники».

Как отмечают в ведомстве, переход к стратегическому управлению качеством железнодорожной продукции должен происходить в несколько этапов.

В частности, сначала нужно разработать корпоративные стандарты, определяющие требования к продукции и системе менеджмента качества изготовителей, документы по добровольной сертификации и декларированию продукции. Вместе нужно разработать планы мероприятий по внедрению требований стандарта IRIS.

За счет оптимизации системы поставок и развития конкуренции среди производителей комплектующих состоится формирование стоимости продукции по стоимости жизненного цикла и показателям эффективности в эксплуатации.

На втором этапе «Укрзализныця» планирует взаимодействие с производителями продукции по вопросам внедрения основных элементов системы стратегического управления качеством продукции, в том числе за счет перехода на требования стандарта IRIS и применения современных инструментов качества.

На третьем этапе должно завершиться формирование системы стратегического управления качеством продукции, необходимой «Укрзализныце». Планируется полный переход на систему добровольной сертификации, декларирования продукции и системы менеджмента качества, начнется активное взаимодействие производителей продукции между собой, объединение в целях обеспечения гарантированного снабжения продукцией высокого качества.

Как отмечалось на совещании, на каждом этапе необходимо тесное сотрудничество «Укрзализныци» с другими членами Ассоциации производителей и потребителей железнодорожной техники.

«Сейчас перед нами встал вопрос об основных направлениях технической и экономической политики «Укрзализныци» в области стратегического управления качеством. Мы должны разработать такие технические требования для сертификации, чтобы производители и поставщики не смогли поставлять железнодорожным предприятиям некачественную продукцию », - заявил Н.СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. IRIS - Система менеджмента качества предприятий железнодорожной промышленности. Цель данного стандарта заключается в создании системы менеджмента бизнеса, которая позволяет проводить постоянные улучшения, придавая особое значение предотвращению и сокращению дефектов в цепи поставок.

В Ассоциацию производителей и пользователей продукции железнодорожного транспорта входят, в частности, ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», ОАО «Днепровагонремстрой», Попаснянский ВРЗ, АО «ЮНИКОН», ГП «УкрНИИО», ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», ООО «Конотопский завод по ремонту дизель поездов», Корпорация «Техностандарт», ООО СП «Трансвагонсервис », ГП «Укрспецвагон», ООО «НПП Транс-Технология», ОАО «Интерпайп», ОАО «Дизельный завод» и пр.