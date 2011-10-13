В Украине аварийность на транспорте в январе-сентябре уменьшилась на 2,6%

По оперативным данным, в Украине на протяжении 9 месяцев 2011 года аварийность на транспорте, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, уменьшилась на 2,6% - произошло 927 транспортных происшествий против 952.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, погибших и травмированных тоже стало меньше - на 8,1% и 1,8% соответственно. В частности, на авиационном транспорте зафиксировано 82 транспортных происшествия, тогда как за 9 месяцев 2010 года - 85.

На морском транспорте в течение января-сентября т.г. произошло 15 транспортных происшествий, что на 16,7% меньше, чем за 9 месяцев 2010 года. На речном транспорте в этом году увеличилось количество аварийных событий с маломерными судами (12 против 7 в январе-сентябре 2010 г.).

Транспортных происшествий на железных дорогах Украины с начала этого года произошло на 5,4% меньше, чем за январь-сентябрь 2010 года, количество ДТП на железнодорожных переездах также уменьшилось.

Кроме того, на автомобильном транспорте общего назначения по вине водителей за 9 месяцев т.г. произошло 170 ДТП против 177 случаев годом ранее.