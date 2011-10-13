Разрабатывается закон, регулирующий таможенное оформление контейнеров в портах

Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу по совершенствованию организации контейнерных перевозок в Украине и приведению их в соответствие с европейскими и международными стандартами - при министерстве создана рабочая группа, которая будет работать над разработкой проекта закона «О контейнерных перевозках в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, соответствующий приказ подписан вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ 12 октября текущего года.

Как отмечают в министерстве, законопроект будет способствовать решению основных проблем таможенного оформления контейнеров в украинских портах. В частности, сейчас из-за несовершенства действующего законодательства, наличия большого количества контролирующих служб в пунктах пропуска и дублирования ими своих полномочий, оформление контейнеров занимает значительное количество времени. Это приводит к снижению конкурентоспособности украинских портов сравнительно с иностранными.

В то же время, законопроект «О контейнерных перевозках в Украине» будет содержать положения и механизмы, которые позволят на законодательном уровне решить указанные вопросы - упростить процедуру контроля и уменьшить длительность оформления контейнеров в портах.