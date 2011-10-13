В 2011 году железнодорожники планируют сэкономить 24,2 тыс. тонн условного топлива

На железных дорогах Украины осуществляются мероприятия по энергосбережению, в частности, в текущем году запланировано достичь снижения расходов энергоресурсов на 24,2 тыс. тонн топлива в условном выражении, в том числе - 5,4 тыс. тонн дизельного топлива, 37,4 млн. кВт/ч электроэнергии, 1,85 млн. куб. м природного газа, 1,4 тыс. тонн угля и 3,26 тыс. Гкал тепловой энергии.

Как сообщает пресс-центр "Укрзализныци", об этом в ходе заседания Совета главных инженеров железных дорог и предприятий, подчиненных «Укрзализныце», сообщил заместитель начальника Главного управления локомотивного хозяйства Владимир ДРОБАХА.

По его словам, за 8 месяцев 2011 года от внедрения энергосберегающих мероприятий уже сэкономлено 17,5 тыс. тонн в условном выражении (72,4% от годового плана).

Для контроля расхода топлива на магистральных тепловозах установлены 784 системы контроля параметров работы тепловозов «Дельта-СУ», на маневровых тепловозах серии ЧМЭ3 внедрено 932 системы контроля расхода топлива типа «БИС-Р».

Как отмечается в сообщении, железнодорожники считают необходимым повысить эффективность работы стационарной теплоэнергетики, в частности, выполнить ряд мероприятий в соответствии с «Программой перевода работы мазутных котельных на использование других видов топлива на железнодорожном транспорте Украины на 2011-2015 годы».

Работа железнодорожников по выполнению мероприятий по энергосбережению будет продолжаться, в частности, это относится к сокращению валовых и удельных расходов топлива и электроэнергии на тягу поездов, обеспечению сохранности топлива, внедрению нового энергоэкономного тягового подвижного состава и модернизации существующего, снижению расходов котельно-печного топлива (угля, природного газа , мазута) за счет замены устаревших котлоагрегатов с низким КПД. Также будет проводиться ремонт и замена теплотрасс, уменьшение затрат электроэнергии за счет внедрения счетчиков с повышенным классом точности и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), внедрение современного энергосберегающего электроосветительного оборудования и автоматического управления наружным освещением и пр.