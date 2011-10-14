В Львовской области перевернулась фура с токсичным веществом, водитель погиб

Вчера в 22.00 возле села Дидилов Камянка-Бугского района Львовской области на автодороге Киев – Чоп перевернулся грузовой автомобиль Renault Premium. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, грузовик перевозил мононитрохлорбензол общим весом 12 360 кг из Горловки Донецкой области в Польшу. В результате происшествия были деформированы 26 бочек. При этом разгерметизация тары не обнаружена, утечки вещества в окружающую среду не было.

Для координации действий на место события была направлена мобильно-оперативная группа ГУ МЧС в Львовской области во главе с начальником Главного управления генерал-майором службы гражданской обороны Сергеем ДМИТРОВСКИМ.

Также было организовано выездное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во главе с первым заместителем председателя Львовской областной государственной администрации Богданом ПЕТРУШАКОМ.

Движение на автодороге не прекращалось. Личным составом подразделений МЧС проводилась разведка места события. В радиусе 150 м от ДТП была проведена эвакуация 60 жителей прилегающие 16 жилых домов. После этого были проведены работы по заклейке поврежденного тента автомобиля с целью уменьшения возможного загрязнения воздуха. Вместе с представителями СЭС были отобраны пробы почвы и воды, в том числе из колодцев жилых домов, для исследования.

Для проведения нейтрализации и вывоза химического вещества была привлечена аварийная бригада фирмы «СиСтройсСистем». Фирма сегодня в 5.56 начала работы по перезагрузке бочек на другой автомобиль. В 7.10 эти работы были завершены. Всего в аварийные работы были вовлечены 70 человек и спецтехника.

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС в Львовской области.