Президентский кортеж вчера попал в аварию под Хмельницким
10:21, 14 октября 2011Транспорт/Связь
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На подъезде к Хмельницкому кортеж Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА попал в ДТП.
Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на журналиста Лукьяна СЕЛЬСКОГО, разместившего это сообщение на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ не постpадал, потому что улетел в Киев раньше.
Как утверждает журналист, вчера вечером место инцидента было оцеплено. Других подробностей пока нет.
Как сообщалось, вчера В.ЯНУКОВИЧ находился с рабочей поездкой в Хмельницкой области.
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