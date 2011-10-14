iPhone 4S сегодня поступает в продажу. У магазинов очереди поклонников Apple

Смартфон iPhone 4S корпорации Apple в пятницу поступает в продажу в магазинах по всему миру, многие собираются купить его как дань памяти о бывшем главе корпорации Стиве Джобсе, сообщает Reuters.

Первыми для продажи смартфонов открылись 13 магазинов Apple в Австралии – в 8 утра по местному времени (00.00 по мск).

Генеральный директор корпорации Тим Кук надеется, что первое устройство, поступившее в продажу без бывшего главы Apple, сохранит пальму первенства на рынке.

Поклонники Apple не выразили сожаление, простояв в очереди в Сиднее, длинные очереди покупателей есть и у магазинов в Японии, Германии, Франции, Великобритании и Америки, где магазины еще не открылись.

По данным корпорации, в первые 24 часа после презентации смартфона было принято более одного миллиона онлайн-заказов, что на 600 тысяч больше, чем количество заявок на предыдущую модель iPhone 4.

В Сиднее поклонники компании решили сделать Стива Джобса частью старта продаж нового телефона. Возле витрины магазинов они поставили фотографию Джобса, свечи, цветы, положили яблоки.

«Мы решили сделать это для Стива», – сказал один из молодых людей, ожидающих в очереди перед магазином три ночи.

«Это последний телефон, который он разрабатывал, поэтому мы решили, что так было бы правильно», – сказал Том Моска.

Джобс скончался через день после презентации нового iPhone 4S, который представлял Тим Кук.

От предыдущей модели iPhone 4S отличается более мощным процессором A5, как в iPad 2, а также имеет 8-мегапиксельную камеру, которая сможет снимать в условиях плохого освещения.

В устройство добавлены новые функции: полностью переделана система оповещений, есть средство для обмена сообщениями через интернет iMessage и интеграция с сервисом микроблогов Twitter, передает «Газета.Ru».