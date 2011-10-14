ДТП в Тернопольской области: два человека погибли, четверо - травмированы
10:53, 14 октября 2011Транспорт/Связь
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В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла вчера днем на автодороге Львов – Тернополь. Столкнулись УАЗ и грузовой микроавтобус. Два человека погибли, еще четыре травмированы.
По факту ДТП проверку проводит областное управление милиции.
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