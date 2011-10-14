ДТП в Тернопольской области: два человека погибли, четверо - травмированы

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла вчера днем на автодороге Львов – Тернополь. Столкнулись УАЗ и грузовой микроавтобус. Два человека погибли, еще четыре травмированы.

По факту ДТП проверку проводит областное управление милиции.