До конца года должностные оклады железнодорожников вырастут на 17,4%

К концу 2011 года должностные оклады работников железнодорожной отрасли вырастут в среднем на 17,4%.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», об этом сообщила начальник главного управления охраны и организации труда «Укрзализныци» Надежда СОКОЛОВСКАЯ в Днепропетровске на трехдневном всеукраинском семинаре-совещании по оплате и мотивации труда железнодорожников.

По ее словам, реформирование железнодорожного транспорта Украины ставит ряд первоочередных задач, основная из которых - мотивация труда работников, поощрение молодежи идти на работу на железную дорогу и т.п. Главной мотивацией является поднятие уровня заработных плат железнодорожников, улучшение условий их труда, обеспечение жильем и т. п.

«С 1 ноября 2011 года, согласно приказу "Укрзализныци" от 26 сентября т.г., часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников вырастут на 3,5%. С повышением часовых тарифных ставок и должностных окладов заработная плата работников основной деятельности в ноябре составит около 3500 грн., минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда составит 1220 грн., что выше минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных в государстве с 1 октября т.г., на 23,9% », - отметила Н.СОКОЛОВСКАЯ.

По ее словам, за 8 месяцев 2011 года среднемесячная зарплата работников основной деятельности на железных дорогах Украины выросла на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3190 грн.

Напомним, с начала 2011 года уровень должностных окладов железнодорожников постепенно поднимался: на 8% - с 1 апреля и на 5% - с 1 июля.