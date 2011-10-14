В МВД рассказали, чей автомобиль попал вчера в ДТП в Хмельницкой области

На территории Хмельницкой области на автодороге Житомир-Черновцы 13 октября около 18.30 произошло столкновение легковой автомашины «Форд» с патрульным автомобилем ГАИ, который сопровождает официальные делегации.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По предварительным данным, водитель «Форда» попал в другое ДТП, в результате чего он выехал на встречную полосу. В это время по указанной полосе двигался служебный автомобиль ГАИ, у которого не было возможности избежать столкновения с легковой автомашиной.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Как сообщалось, по данным СМИ, вчера в Хмельницкой области в аварию попал президентский кортеж.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не пострадал, он улетел в Киев раньше.

Справка УНИАН. 13 октября глава государства находился с рабочей поездкой в Хмельницкой области.