«Укрзализныця» до ноября разработает график замены около 7,5 млн. деревянных шпал

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины разрабатывает программу массовой замены деревянных шпал на железобетонные.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», график таких работ по всем железным дорогам будет утвержден до конца текущего месяца.

Таким образом, от общего количества деревянных шпал на главных путях (7,5 млн. штук на 4,9 тыс. км) останется около 2% - только там, где невозможно использовать железобетонные, исходя из сферы их применения. Это - участки пути с узкой колеей, с кривыми радиусом менее 200 м и мосты с пониженной несущей способностью, которые эксплуатируются на деревянных брусьях. Протяженность таких участков составляет 671 км. На других, согласно заданию генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА, в кратчайшие сроки будет проведено максимальное извлечение деревянных шпал.

По данным ведомства, ежегодно при ремонтах, модернизации сокращается протяженность путей на деревянных шпалах в среднем на 1000 км. Сейчас такие участки составляют не более 16% от общего километража главных путей, это 4,9 тыс. км.

Специалисты путевого хозяйства «Укрзализныци» отмечают, что задача интенсивной замены дерева на железобетон поставлена абсолютно вовремя, поскольку это решение способно дать значительный экономический эффект.

К тому же обновление коснется и малозадействованных на сегодня участков, что само по себе перспективно в плане развития железнодорожного транспорта и регионов в целом, а также положительно повлияет на уровень безопасности движения поездов.

По данным «Укрзализныци», стоимость этих двух видов шпал (с учетом необходимого рельсового скрепления) отличается незначительно: 703 грн. за железобетон и 640 грн. за единицу деревянного изделия. Однако срок службы железобетонной шпалы - 50 лет, а деревянной - втрое меньше. Исходя из жизненного цикла каждой железобетонной шпалы, экономия от ее использования составляет 1 тыс. 217 грн., а в пересчете на 1 км пути - 2 тыс. 238 тыс. грн.