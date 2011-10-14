В Киеве горел троллейбус

В Киеве сегодня горел троллейбус, никто из людей не пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре в троллейбусе по ул. Глушкова, 10, что в Голосеевском районе столицы, поступила в 08.24.

За пять минут подразделения пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. Горела «гармошка», которая соединяет между собой две части троллейбуса. За 8 минут огонь был укрощен. Удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

В результате пожара повреждена соединительная гармошка троллейбуса и частично электрооборудование.

По словам водителя стало известно, что во время движения троллейбуса по маршруту 43К по проспекту Глушкова к конечной остановке «КИБ Центр» внезапно начала коротить электропроводка в месте соединения двух частей троллейбуса. Почувствовав запах дыма, водитель сразу остановил транспорт и высадил людей перед светофором, не доехав до остановки. Огонь начал быстро распространяться на соединительную «гармошку». Обесточив троллейбус, водитель пытался затушить пламя огнетушителем, пока не прибыли подразделения МЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Пострадавших нет.