Каждое второе ДТП на ж/д переезде завершается гибелью или травмированием людей - УЗ

Каждое второе ДТП на железнодорожном переезде завершается гибелью или травмированием людей – водителей и пассажиров.

Как сообщил УНИАН пресс-центр "Укрзализныци", об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимир КРОТ.

По его словам, несмотря на постоянные разъяснения, водители автомобилей продолжают нарушать правила проезда ж/д переездов. «Железнодорожный переезд - это такой же перекресток, как на автодорогах, но на нем «Укрзализныця» всегда главная, поэтому водитель всегда должен пропустить поезд», - отметил В.КРОТ, напомнив, что появление поезда происходит через секунды после того, как на переезде срабатывают запрещающие сигналы и пр. Тем более, когда уже виден поезд, «2-4 секунды и все, никто не может успеть переехать через переезд».

В.КРОТ сообщил, что в следующем году «Укрзализныця» будет массово внедрять барьерные установки на переездах, которые делают невозможным выезд на переезд при запретных сигнала, как это можно сделать со шлагбаумом. «Кроме того, часть малодеятельных переездов закрывается, также мы планируем строить путепроводы совместно с «Укравтодором» через ж/д пути», - сказал он, напомнив, что сейчас проходит согласование соответствующая концепция, которой предусмотрено строительство 17 путепроводов в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця», через год после трагедии на железнодорожном переезде возле Марганца, ожидает принятия государственной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах. В частности, Мининфраструкуры и "УЗ" разработан, однако до сих пор не принят, проект распоряжения Кабинета министров «Об одобрении Концепции Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на участках с интенсивным движением поездов и автотранспортных средств путем ликвидации пересечений автомобильных и железнодорожных путей в одном уровне на 2012-2016 годы». В проекте до 2016 года запланировано освоить средств на 9 млрд. грн. и сделать 237 путепроводов вместо переездов, в частности 17 путепроводов в 2012 г. стоимостью 1 млрд. грн. В то же время, в проекте госбюджета на 2012 год средства на данные цели не предусмотрены.

Справка УНИАН. 12 октября 2010 г. на 116-м км железнодорожного переезда Никополь-Марганец переполненный людьми автобус "Эталон" на запрещающие сигналы выехал на переезд. Его снес локомотив поезда. На месте ДТП погибли 38 человек, позже в больницах скончались еще 9 пострадавших.