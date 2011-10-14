В ФГИУ пока не обращались за разрешением о продаже активов мобильной связи «Укртелекома»

ПАО «Укртелеком» или его собственники пока не обращались к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) за разрешением о продаже активов мобильной связи компании.

Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Как сообщила УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Таисия ШЕПЕТКО, планируемое на 1 ноября внеочередное собрание акционеров ПАО «Укртелеком» сможет «пролить свет на оперативные и стратегические планы компании», в том числе и касающиеся продажи ее мобильных активов. При этом, по ее оценке, стоимость мобильного подразделения компании Utel составляет 336 млн. дол.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что четыре компании — «Киевстар», «МТС-Украина», «Астелит» и российский «Ростелеком» проявили интерес к аукциону по продаже единственного 3G-оператора в стране, работающего в стандарте UMTS,— подразделения мобильной связи «Укртелекома».

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в августе т.г. дал разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, данное решение было выдано на соответствующее обращение компании «ЕСУ». Глава ФГИУ также отметил, что в случае, если собственник «Укртелекома» примет решение о продаже активов мобильной связи, ему снова надо будет обратиться за соответствующим разрешением к Фонду госимущества.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1-е полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.