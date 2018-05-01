Городскую электричку запустили. А пассажиры недовольны...

Вот уже две недели столичная электричка (она же – наземное метро) катает пассажиров. Правда, киевские власти сдали объект не в сентябре, как обещал вице-премьер Борис Колесников во время весенней презентации проекта, а 4 октября. К ранее действующим двум станциям (Петровка и Огородная), открытым в 2009 году, добавилось еще 12 («Киев-Пассажирский», «Выдубичи», «Левый берег», «Дарница», «Левобережная», «Зенит», «Вышгородская», «Сырец», «Рубежовская», «Борщаговка», «Киев-Волынский» и «Караваевы дачи»). Мы проехали на новом виде коммунального транспорта и попытались выяснить, все ли устраивает пассажиров и железнодорожников?..

По киевским задворкам

Станцию «Рубежовская» возле метро «Берестейская», в принципе, обнаружить несложно - она значилась на указателе в метро среди прочих объектов. Пять минут ходьбы по парку, и вы на месте. Кассир в новеньком павильоне «Киевпасстранса» с улыбкой обилечивает немногочисленных пассажиров (время приближалось к 17.00).

Показатель, в каком направлении находится та или иная станция, отсутствовал, пришлось поинтересоваться у кассирши. «Вы сегодня, наверное, двадцатая, кто об этом спрашивает», - заметила она. По мнению пассажиров, это немаловажное упущение организаторов проекта, так как в наземном метро перейти на противоположную платформу не так просто, как в подземке: надо или лезть через пути, или подниматься на мост.

Турникеты тоже пока не работали, вместо них билеты (стоимость – 1.70 грн.) проверяли контролеры. Правда, на кассовом павильоне висело объявление с приглашением сообщать о замечаниях относительно работы объекта по телефону 15-51.

Как оказалось, в кассе можно приобрести и расписание на новый вид транспорта - за 2 гривни. Казалось бы, и немного, и в целом полезная штука, вот только должна быть и бесплатная альтернатива (к примеру, стенд), которую днем с огнем не разыщешь. Многие об электричке слышали, да не многие знают, как и когда она ходит.

Подъехала электричка. Новые, с иголочки, серо-голубые вагоны с эмблемой Евро-2012 по всему периметру – подарок Киеву от Юго-Западной железной дороги. Она капитально отремонтировала 10 электропоездов (которые будут переданы на баланс города), а также уложила 12,4 км новых путей, подвела электроснабжение. Для того, чтобы электричка смогла ездить по кольцу вокруг столицы (а Киев является крупнейшим в Европе ж/д узлом, где пересекаются несколько панъевропейских коридоров), был изменен график около 40 грузовых поездов, в т.ч. по главному направлению. И не только грузовых. Железнодорожникам пришлось «откорректировать» и часть пассажирских, а также перенести отправление нескольких пригородных электричек в направлении Яготина и Нежина.

Вокруг Киева за полтора часа

В вагоне пассажиров было немного, некоторые решили опробовать маршрут после работы, для двоих молодых человек это была экскурсия. Некоторые звонили по мобильному, рассказывали знакомым об удобстве такого городского транспорта, видах за окном. Действительно, открывались красивейшие осенние пейзажи, виды на Днепровские острова. Между тем, пришлось лицезреть и киевские мусорники. Пассажиры, в основном, загружались на «Левобережной», «Дарнице», «Киеве-Волынском» и ряде крупных пересадочных узлах. Несмотря на час пик и рекламу на билбордах в метро, кричащих, что кольцевую электричку запустили, вагон оставался полупустым. Но, как свидетельствует статистика, ежедневно число пассажиров растет. «Популярность растет, пассажир пошел. Если в первые дни после открытия электричка перевозила около 16 тыс. пассажиров в сутки, то сегодня - 25-26 тысяч», - прокомментировал УНИАН ситуацию заместитель начальника Юго-Западной железной дороги по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Александр Толкачев.

Как сообщили в «Киевпасстрансе», на первом этапе прогнозируется обслуживать до 40 тыс. пассажиров ежедневно. Однако до когда-то озвученных 100 тыс. пассажиров в сутки эта цифра явно не дотягивает, как и до планировавшейся разгрузки основных линий метрополитена на 40%. По мнению экспертов, показатель будет гораздо ниже. Некоторые считают, что вина тому – наспех организованная информационная кампания и инфраструктурные недоработки города.

Что касается новых маршрутов для подвоза пассажиров со спальных районов, которые должен был разрабатывать «Киевпасстранс», то они открыты, но достаточно ли они удобны, должны определить киевляне. Коммунальное предприятие считает, что в данном направлении работа на сегодня проведена достойная, по проекту первого этапа Кольцевой городской электрички организованы подходы к ее станциям. При этом количество подвижного состава на маршрутах, которые обеспечивают подвоз пассажиров к станциям Кольцевой городской электрички, увеличилось на 55 единиц, новые из них: автобусный № 80, троллейбусный № 23к, построена троллейбусная линия и продолжена трасса движения троллейбусного маршрута № 27.

В то же время, как видно из комментариев, не всех все устраивает. «Не понятно, как добираться от метро к станциям электрички, нет расписания в свободном доступе. Складывается ощущение, что город электричку открыл, но не хочет, чтобы она пользовалась большой популярностью. Может, боятся, что от таких красивых вагонов скоро ничего не останется?», - говорит Татьяна, которая при всем желании отказалась проехать по маршруту Троещина-Рубежовская (возле м. Берестейской) из-за отсутствия расписания и неуверенности, что вовремя попадет на встречу.

«Неплохо было бы повесить в метро схему движения электрички с расписанием, чтобы было понятно и можно было бы рассчитать свой путь и приехать куда-либо без опоздания. Причем не только на станциях метро, которые, так сказать, сопряжены с электричкой, но вообще в метро, автобусах, троллейбусах... Я, к примеру, вижу только рекламу КГГА типа «навколо Києва за 50 хвилин», ну и что мне из этого, если я не уверен, что эти минуты не растянутся на часы, пока я станцию найду? Лучше бы не на билборды тратились, а небольшие рекламки со схемами давали пассажирам», - сетует пассажир Николай.

Кстати, мы, подъезжая к Борщаговке, обнаружили, что вместо разрекламированных 50 минут проехали почти 1,5 часа. Как пояснили в ЮЗЖД, время «набегает» с учетом захода на тупиковую станцию. «Электропоезд отправляется от ст.Дарница и на ст.Дарница прибывает, и вот с учетом захода на тупиковую станцию получается в среднем час пятнадцать- час двадцать. Интервал движения 17-21 минута», - говорит А.Толкачев.

По его словам, именно город занимается продажей билетов, получает средства от пассажиров, он и должен был предоставить информацию им о расписании электропоезда, установить указатели движения. «Видя, что расписания нет, мы изготовили его своими силами и развесили на каждом остановочном пункте возле касс, - рассказал А.Толкачев. - Также городу надо было организовать подходы к платформам, установить турникетные системы. На сегодняшний день они («Киевпасстранс». – ред.), к сожалению, опаздывают, турникеты установлены, но не работают, их обещают запустить к 1 ноября».

В «Киевпасстрансе» подтверждают эту информацию. «Ввод в эксплуатацию турникетов будет осуществлен в начале ноября текущего года. С их введением будет проведена замена разовых абонементных билетов на разовые билеты со штрих-кодом, с помощью которых можно будет проходить через турникеты на станциях. При этом постепенно будут вводиться следующие средства для оплаты проезда в кольцевой городской электричке: карточка на количество проезда, проездной билет, программируемый старт-жетон», - отметили в «Киевпасстрансе».

В перспективе планируется ввести единый билет для оплаты проезда во всех видах общественного транспорта, в том числе и электричке. Главное, успеть, пока люди заинтересованы.

Переходами к станциям как подземными, так и наземными занимается также город. Видимо, ему еще предстоит решить немало вопросов. К примеру, возле метро «Левобережная», где, по словам пассажирки Ольги, «народ просто так туда-сюда через рельсы ходит».

Если бы не проколы с подвозом пассажиров к электричке и прочее перечисленное, то новый вид транспорта мог бы быстро стать популярным. Поэтому городу необходимо быстро наверстать упущенное, чтобы опередить разочарование киевлян.

По большому счету, проект обречен на спрос, особенно со стороны жителей районов, обделенных метрополитеном. Пока новый вид коммунального транспорта работает по будням и в час «пик»: с 6:00 до 9:30 и с 16:30 до 20:00. Интервал движения - 15-17 минут. Позже городские власти обещают наладить и дневное сообщение. В ближайшее время «Киевпасстранс» обещает устранить имеющиеся недоработки.

«На сегодняшний день «Киевпасстранс» изучает пассажиропотоки и анализирует предложения жителей Киева относительно усовершенствования работы Кольцевой городской электрички, в том числе маршрутов общественного транспорта, которые обеспечивают подвоз пассажиров к ней, для предоставления соответствующих предложений руководству ЮЗЖД относительно выделения дополнительных поездов и сокращения интервалов движения», - отметили в коммунальном предприятии.

Долговое кольцо

Идея создания «городской электрички» возникла несколько лет назад. Киевская власть обратилась к железной дороге с предложением помочь разгрузить движение автотранспорта в часы «пик» и наладить прямую связь между левым и правым берегом города. Для кольца предполагалось задействовать уже имеющиеся ж/д пути, по которым преимущественно ходили грузовые поезда. Кольцо имело также несколько остановочных платформ, построенных еще при СССР для подвоза рабочих на крупные предприятия. Чтобы опробовать новый маршрут, в 2009 г. были запущены две станции – Петровка и Огородная. А в марте текущего года состоялась презентация проекта. Тогда же было озвучено, что ж/д кольцо будет состоять из двух полукругов – Северного и Южного. В последний должны войти еще 5 станций: «Киевская Русановка», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь» и «Лыбидская».

По словам А.Толкачева, железнодорожники готовы работать над запуском этих станций, если будет заказ города. В свою очередь, в «Киевпасстрансе» подтверждают свою заинтересованность в дальнейшей реализации проекта. «Станции второй очереди Кольцевой городской электрички планируется ввести в эксплуатацию в мае 2012 года, этот проект сейчас находится на стадии разработки», - сообщили УНИАН.

Но, судя по всему, Киеву сейчас не до расширения проекта. Ему хотя бы расплатиться со старыми долгами, ведь начиная с сентября 2009 года только за маршрут «Петровка - Троещина» столица задолжала «Укрзализныце» свыше 15 млн. грн.

Оксана Ветер, Кира Матвеева (УНИАН)