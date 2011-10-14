Peugeot увеличила дилерскую сеть в Украине до 28 автоцентров

Компания «Пежо Ситроен Украина», которая является официальным импортером в Украине французских автомобилей Peugeot, увеличила дилерскую сеть до 28 автоцентров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель подразделения Peugeot компании «Пежо Ситроен Украина» Серж БОНЗЕ сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе открытия нового автоцентра «ВиДи Авеню».

По его словам, расширение и развитие дилерской сети было и остается одной из приоритетных задач представительства Peugeot – с момента открытия украинского филиала компании в июне 2010 года дилерская сеть выросла в 2 раза – с 14 до 28 автоцентров.

«Мы не стремимся открыть максимальное количество центров за минимальный срок. Для нас на первом месте – качество. Именно поэтому в компании работает специальный отдел по развитию дилерской сети, сотрудники которого занимаются не только отбором кандидатов, но и обучением сотрудников и контролем качества их работы», – сказал С.БОНЗЕ.

Новый автоцентр «ВиДи Авеню» стал первым в Украине концептуальным дилерским центром Peugeot, выполненным в соответствии с новейшими корпоративными стандартами, которые компания Automobiles Peugeot разработала к двухсотлетию автомобильной марки.

Новый дилерский центр Peugeot «ВиДи Авеню» имеет шоу-рум площадью 420 кв. м, в котором представлен полный спектр моделей легковых автомобилей Peugeot, а также коммерческий транспорт. Сервисный центр «ВиДи Авеню» полностью отвечает стандартам бренда Peugeot и использует самые современные технологии и оборудование и имеет 9 сервисных постов, обслуживающих до 35 автомобилей в день.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen (PSA, Франция) с целью усиления присутствия на украинском авторынке объявила об открытии в Украине предприятия «Пежо Ситроен Украина», задачей которого будет импорт транспортных средств, запасных частей и обеспечение дилерских сетей обеих марок.

PSA планирует к 2015 году увеличить свою долю на авторынке Украины до 7%.

Справка УНИАН. PSA Peugeot Citroën - французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе.