С начала года в Украине построено и обновлено почти 860 км автодорог

С начала года построено, реконструировано и отремонтировано около 860 км украинских автомобильных дорог общего пользования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, 22 сентября 2011 г. было открыто движение на 27 км автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин в Волынской области, которая задействована в проведении Чемпионата по футболу Евро-2012. Сейчас ремонтно-строительные работы на этой дороге ведутся одновременно в Киевской, Житомирской, Ривненской областях, после их завершения - в октябре - первой декаде ноября текущего года - это будет более 260 км обновленной трассы. Также в этом году завершатся работы на подъездных дорогах к пунктам пропуска на украинско-польской границе: Львов - Краковец, Львов - Шегини, Львов - Рава-Русская общей протяженностью 150 км. В целом в 2011 году запланировано открыть движение на 1133 км дорог общего пользования, задействованных в проведении Евро-2012.

На данный момент продолжаются работы на автомобильной дороге Киев-Чоп, на некоторых участках дороги Киев - Харьков - Лубны. На направлении Ульяновка - Николаев в Николаевской области уже отремонтировано 121 км дороги, в Кировоградской области - 20 км. Ремонт этой дороги планируется завершить до конца года. Выполняются работы на маршрутах между Харьковом и Донецком, Донецком и Луганском, Днепропетровском и Донецком, в частности, на подходах к Донецку на автодороге Славянск - Донецк - Запорожье. Начато строительство в Запорожской области объездной дороги вокруг Мелитополя.

Напомним, до конца года, согласно перечню объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования и объемов их финансирования, предусмотрено построить и отремонтировать около 2 тыс. км автомобильных дорог.