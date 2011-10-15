Начальник Одесского порта подал в отставку. Стал Почетным президентом предприятия

Начальник Одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК, в отношении которого за последние месяцы прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел, подал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, добавив, что «с 7 октября вступил в должность Почетного президента морского порта».

В то же время, по его словам, новые обязанности, имеют «скорее консультационный, чем управленческий характер».

Между тем, в Министерстве инфраструктуры Украины пока не подтверждают получение заявления Н.ПАВЛЮКА об увольнении.

Как сообщалось, Н.ПАВЛЮК начал работу в Одесском порту с 1960 года: прошел путь от грузчика до руководителя предприятия в 1985 году, удостоен звания Герой Украины.

22 июля текущего года был впервые задержан сотрудниками прокуратуры по подозрению в незаконном финансировании ремонта гостиницы «Одесса», но несколько дней спустя был освобожден судом из-под стражи под залог в размере 180 тыс. грн.

27 июля Н.ПАВЛЮКА госпитализировали в Одессе с подозрением на инсульт, однако поздним вечером группа бойцов «Сокола» принудительно забрала его из палаты интенсивной терапии и конвоировала ночью в Симферополь.

В начале августа суд продлил срок содержания его под стражей. А вечером 8 августа Н.ПАВЛЮКА освободили из-под стражи, позволив проводить в последний путь умершую мать.

Сейчас следствие по уголовным делам, возбужденным в отношении Н.ПАВЛЮКА, продолжается.