В Симферополе на одном двигателе сел самолет с 67 пассажирами и 6 членами экипажа

В аэропорту Симферополя 15 октября в 20.42 после взлета осуществил аварийную посадку на одном работающем двигателе самолет Ан-148 (авиакомпания «Россия»), выполнявший рейс СДМ-862 по маршруту «Симферополь - Пулково (Санкт-Петербург)».

На борту самолета находились 67 пассажиров и шесть членов экипажа. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

Самолет попросил вынужденную посадку в связи с попаданием птицы в двигатель. Посадка была совершена на основной полосе аэропорта Симферополя. Самолет проходит техническое обследование.