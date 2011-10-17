Программы электрификации ж/д позволит снизить себестоимость перевозок на 55-60%

Железнодорожники проводят системную работу для обеспечения перевозок с использованием электротяги вместо тепловозной, за счет чего себестоимость перевозок уменьшится на 55-60%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, затраты на закупку электроэнергии для выполнения одинаковой эксплуатационной работы на электротяге в 3,8-4,5 раза ниже (в зависимости от видов движения), чем на закупку дизтоплива при применении тепловозной тяги.

Согласно программе электрификации, до 2016 года включительно железнодорожники планируют электрифицировать 1562 км на участках, входящих в стратегически важные направления развития железнодорожного транспорта Украины, которые необходимы для разграничения движения пассажирских и грузовых поездов, внедрения скоростного движения и обеспечения увеличения пропускной способности железных дорог. Эти участки проходят по пяти железным дорогам: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой.

Как рассказал начальник Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий МАКСИМЧУК, для повышения пропускной способности участков, внедрения тяжеловесного движения поездов нужны локомотивы с более высокой единичной мощностью, которую может обеспечить только электротяга. Это необходимо для внедрения скоростного пассажирского движения, о чем свидетельствует опыт Западной Европы и России.

Среди направлений электрификации до 2016 года: Полтава-Красноград-Лозовая - 176 км (2011-2012 гг.) на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов-Киев-Полтава-Донецк; Малая Перещепинская-Кременчуг - 95 км (2011-2012 гг.); Фастов-Житомир-Новоград Волынский -192 км (2011-2013 гг.) для отклонения движения грузовых поездов с пассажирского коридора на участке Фастов-Козятин; Черноморская-Береговая – 37 км (2012 г.); Волноваха-Камыш-Заря-Запорожье - 240 км (2013-2015 гг.) для обеспечения перевозок сырья из региона на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя; Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой - 394 км (2012-2016 гг.) для создания второго электрифицированного хода на юг до Крыма и портов Черного моря; Николаев-Колосовка - 105 км (2013 г.); Красноград-Новомосковск - 98 км (2013 гг.) для внедрения скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск; Ворожба-Сумы-Люботин -225 км (2015-2016 гг.) для разгрузки направления Конотоп-Дарница-Киев и далее на Львов.

Как сообщил В.МАКСИМЧУК, новые электрифицированные участки позволят снизить потребление дизтоплива на 198,9 тыс. тонн в год, при этом выбросы газов в атмосферу от сжигания дизтоплива уменьшатся на 646,6 тыс. тонн . в год, что позволит значительно улучшить экологическую безопасность регионов, прилегающих к железнодорожным линиям.

Справка УНИАН. Основная электрификация железнодорожного транспорта в Украине была осуществлена в 60-80 годах прошлого века, когда за год вводилось в эксплуатацию 500-600 км новых электрифицированных линий. За годы независимости Украины за средства железных дорог Украины проведена электрификация более 1700 км эксплуатационной длины железнодорожных линий, полигон электрификации увеличен на 21%.

Эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог Украины составляет 9877 км. Электрифицированные участки составляют 45% от общей эксплуатационной длины железных дорог.

Оптимальным для стран с развитой железнодорожной инфраструктурой является электрификация 50-60% общей длины железнодорожных сетей страны с выполнением ими 90-95% общего объема перевозок.

На сегодняшний день по абсолютной длине электрифицированных железных дорог Украина занимает 10-е место среди стран мира и 6-е среди стран Европы.