В Донецкой области при столкновении с поездом погиб мотоциклист

16 октября 2011 г. в 19.30 на железнодорожном переезде с дежурным работником, оборудованном светофорной сигнализацией и шлагбаумами (перегон Ступки - Артемовск-I Краснолиманской дирекции железнодорожных перевозок) в Донецкой области произошло дорожно транспортное происшествие, в котором погиб человек. Как сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги, водитель мотоцикла ИЖ Планета спорт (государственный номер 37-07 ДЭО), несмотря на исправно работающую световую и звуковую сигнализацию объехал закрытый шлагбаум и на значительной скорости врезался в бок второго по ходу движения вагона грузового поезда. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

Как отмечается в сообщении, согласно общему с ГАИ акту, вины Донецкой железной дороги в ДТП нет. ДТП произошло по непосредственной вине водителя мотоцикла. Задержки поездов нет.

Как отмечают на ДЖД, с начала текущего года это пятый случай ДТП на переездах этой дороги.

Железнодорожники в очередной раз напоминают, что только строгое соблюдение водителями автотранспорта правил дорожного движения является залогом полной безопасности при пересечении переезда.