Предприятия транспорта за 9 мес. увеличили грузоперевозки на 8,4% - до 594,2 млн. тонн

За январь-сентябрь 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 594,2 млн. тонн грузов, что на 8,4% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 7,4% и составил 314,7 млрд. т/км. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,4%. В частности, на Одесской железной дороге грузооборот вырос на 14,6%, Приднепровской - на 14,0%, Львовской - на 13,8%, Юго-Западной - на 10,2%, Донецкой - на 9,0%, Южной - на 3,2%. Увеличение грузооборота состоялось также на трубопроводном транспорте (на 4,7%), авиационном (на 2,4%), морском (на 0,5%). Грузооборот автомобильного транспорта остался на уровне января-сентября прошлого года, а речного уменьшился - на 37,6%.

Перевозка грузов железными дорогами выросла на 8,4% - до 344 млн. тонн. Отправление грузов выросло на Юго-Западной железной дороге на 15,0%, Одесской - на 14,7%, Львовской - на 13,3%, Донецкой - на 8,3%, Приднепровской - на 5,2%, Южной - на 4,9%. В частности, отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 46,2%, строительных материалов - на 15,3%, кокса - на 10,1%, черных металлов - на 9,2%, лома черных металлов - на 9,2%, лесных грузов - на 8,6%, каменного угля - на 7,2%, цемента - на 5,1%, железной и марганцевой руды - на 5,1%. Отправка зерна и продуктов помола снизилась на 4,5%, нефти и нефтепродуктов - на 2,0%.

Торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 7,1 млн. тонн , что на 10,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. уменьшилась на 16,2%, морского транспорта - на 1,7%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом сократились на 31,9%, морским - на 2,6%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,2% и составил 117,0 млн. тонн. Переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 19,1%, импортных - на 11,0%, транзитных - на 10,2%. Переработка экспортных грузов сократилась на 6,6%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 9 месяцев т.г. перевезено 129,5 млн. тонн грузов, что на 14,6% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 28,2 млрд. т/км, оставшийся на уровне соответствующего периода прошлого года.

Магистральными трубопроводами в январе-сентябре 2011 г. транспортировано 113,5 млн. тонн грузов, что на 3,3% больше, чем за 9 месяцев 2010 г.

Также за 9 месяцев 2011г. авиационным транспортом перевезено 66,9 тыс. тонн грузов, что на 8,7% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 276,9 млн. т/км, что на 2,4% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-август 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 526,9 млн. тонн грузов, что на 8,8% больше, чем за январь-август 2010 г. В 1-м полугодии 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Справка УНИАН. За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г.