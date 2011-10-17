С 20 октября на морском и речном транспорте внедряется единая логистическая система

Министерство инфраструктуры Украины создает единое информационное пространство в области морского и речного транспорта: с 20 октября 2011 года на всех предприятиях отрасли будет внедрена единая информационно-аналитическая логистическая система (ИАЛС МРТ).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий приказ подписал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Сначала система будет функционировать в тестовом режиме, а с 1 декабря 2012 года - в полном объеме.

ИАЛС МРТ будет собирать, обрабатывать и обобщать информацию по основным показателям деятельности предприятий отрасли: финансовая отчетность, грузооборот портов (судозаходы, грузовые операции, планы грузопереработки), основные средства (перечень основных средств, их стоимость, износ), тарифы и сборы и т.д..

Информация в ИАЛС МРТ будет оперативно обновляться, поскольку будет поступать непосредственно от предприятий отрасли. При внесении любых изменений в перечень форм отчетности программное обеспечение системы будет безотлагательно корректироваться, будет осуществляться его актуализация на предприятиях.

Как отмечают в министерстве, ИАЛС МРТ позволит осуществлять оценку, анализ, сравнение оперативных и отчетных данных, получение данных в любом разрезе в режиме реального времени. Кроме того, внедрение ИАЛС МРТ значительно упростит документооборот и количество отчетов, предоставляемых в бумажном виде. С помощью системы Министерство инфраструктуры Украины и отраслевые органы управления рассчитывают иметь информационно-аналитические ресурсы для принятия стратегических и оперативных решений в морской транспортной отрасли Украины.