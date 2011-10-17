ЮЗЖД отменила курсирование ряда электричек из-за снижения пассажиропотока

В связи со снижением пассажиропотока в пригородном сообщении в осенний период, с 17 октября на Юго-Западной железной дороге отменяется курсирование и изменяется расписание курсирования некоторых пригородных электропоездов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, отменено курсирование электропоездов № 6580 Дарница - Березань, № 6809 Березань - Борщаговка-тех., № 6914 Борщаговка-тех. - Носовка, № 6923 Носовка - Борщаговка-тех.

В ЮЗЖД просят следить за расписанием и уточнять его на вокзалах, поскольку оно изменилось для следующих поездов: э/п № 6805 Березань - Дарница; э/п № 6906 Дарница - Нежин; э/п № 6905 Нежин - Дарница; э/п № 6804 Дарница - Яготин; э/п № 6909 Нежин - Дарница; э/п № 6908 Дарница - Нежин; э/п № 6610 Тетерев - Борщаговка-тех.; э/п № 6919 Нежин - Дарница; э/п № 6918 Дарница - Нежин; э/п № 6813 Яготин - Дарница; э/п № 6920 Дарница - Нежин; э/п № 6542 Фастов - Киев-Волынский; э/п № 6009 Киев-Волынский - Фастов; э/п № 6038 Фастов - Киев-Волынский; э/п № 6039 Киев-Волынский - Фастов.