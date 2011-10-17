Перевозки пассажиров в Украине за 9 месяцев выросли на 2,6% - до 5,2 млрд. чел.

За январь-сентябрь 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 5,2 млрд. пассажиров, что на 2,6% больше, чем за январь-сентябрь 2010 г., пассажирооборот вырос на 3,4% и составил 102,0 млрд. пасс./км. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2011 г. отправлено 328,3 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,5% больше, чем за соответствующий период 2010 г. Отправление пассажиров выросло на Львовской железной дороге на 2,3%, Одесской - на 1,6%, Юго-Западной - на 0,8%, Приднепровской - на 0,6%, Южной - на 0,3%. На Донецкой железной дороге отправление пассажиров снизилось на 1,9%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,7 млрд. пассажиров, что на 2,3% меньше, чем в январе-сентябре 2010 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 7,7%.

Перевозки пассажиров водным транспортом выросли на 7,3% - до 6,6 млн. человек. В частности, перевозки морским транспортом сравнительно с январем-сентябрем 2010 г. выросли на 7,6%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 80,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 8,3%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 22,9% по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (98,4%), увеличили перевозку пассажиров на 25,7%. В январе-сентябре 2011 г. перевозки пассажиров речным транспортом сравнительно с январем-сентябрем 2010 г. выросли на 5,3%, в т.ч. заграничные перевозки - в 1,8 раза.

Авиационным транспортом за 9 месяцев т.г. перевезено 5,8 млн. пассажиров, что на 23,4% больше, чем за 9 месяцев 2010 г. Городским электротранспортом перевезено 2,1 млрд. пассажиров, что на 9,7% больше сравнительно с январем-сентябрем 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 3,5 млрд. пассажиров, что на 3,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.

Справка УНИАН. Перевозки пассажиров в Украине в 2010 г. снизились на 6% - до 6,8 млрд. человек.